2020-07-20T14:37:42+03:00
Общество

В Пятигорске для сокращения дефицита выключат воду

Работу закончат 21 июля
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пятигорске проведут работы на водоводе. Специалисты хотят сократить дефицит воды в городе, рассказал директор подразделения "Пятигорское" филиала "Ставрополькрайводоканал" "Кавминводоканал" Рамиль Хамзин.

Сейчас в Пятигорске дефицит воды составляет 200-300 кубов в час, "потому что очень большой разбор". Люди много тратят на огороды. Работы по восстановлению дефицита пройдут ночью.

По плану, воду ограничат с десяти до 17 часов 20 июля на 70% территории Пятигорска. После этого до 22 часов снабжение восстановят, но ночью работы продолжат. Закончат ремонт к обеду 21 июля. Пока снабжения не будет, к домам организуют подвоз воды.

Ранее мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов обсудил с городским прокурором Виктором Келлером вопрос ресурсоснабжения в условиях жары. Градоначальник попросил горожан воздержаться от полива огородов во время пекла.

Сейчас температура в городе выше 35 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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