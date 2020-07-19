В Пятигорске из-за жары образовался дефицит воды
В «Кавминводоканале» сообщили, что из-за большого разбора, у условиях установившейся жары в некоторых района Пятигорска образовался дефицит воды.
Пятигорскому водоканалу поручили разработать и представить в администрацию города план мероприятий по улучшению водоснабжения курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Мэр курорта Дмитрий Ворошилов обратился к жителям города с просьбой на период установившегося высокого температурного режима, воздержаться от полива огородов водопроводной водой.
По его мнению, это позволит сократить водозабор и не допустить сбоев в водоснабжении Пятигорска.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Минздраве Ставрополья рассказали, как сохранить здоровье в условиях жаркой погоды.
Например, Питание должно быть легким и сбалансированным. Важен для многих пожилых людей дневной сон, но он должен длиться не более полутора часов.
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