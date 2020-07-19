В Минздраве Ставрополья рассказали, как сохранить здоровье в условиях жаркой погоды

19 Июль 2020 2020-07-19T10:57:49+03:00

Пейте обычную воду часто, но понемногу. Прекрасно с задачей восполнения не только жидкости, но и минеральных веществ в организме справляется натуральный хлебный квас, разведенный минеральной водой, или кисломолочный продукт Фото: Иван МАКЕЕВ

Питание должно быть легким и сбалансированным. Важен для многих пожилых людей дневной сон, но он должен длиться не более полутора часов

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Волны удушающей жары, недавно захлестнувшие край, резко повысили тепловую нагрузку на организм у людей в пожилом возрасте. Особенно тяжело пришлось людям с избыточным весом и хроническими заболеваниями.

В таком случае реальны тепловой удар, обострение недугов, а на этом фоне – головные и суставные боли, плохого самочувствие. Между тем лето только в разгаре. Что же делать?

В часы, когда жара достигает своего пика, примерно с 11:00 до 16:00, лучше находиться в прохладе. Надо знать, что вентиляторы помогают справиться с жарой только в том случае, когда температура воздуха не превышает 300С. Избегайте сквозняков.

Охладить организм поможет обмывание в течение дня рук до локтя, только не ледяной водой, что может вызвать резкий спазм сосудов сердца. Если принимаете душ, вода должна быть чуть теплой. Но главный совет: избегайте перегрева и физических нагрузок. Особенно это касается дачников-пенсионеров, которые готовы любой ценой спасти от засухи свои огороды.

Восполнять потерю жидкости, даже если вы не ощущаете жажды, необходимо грамотно. Дело в том, что при наличии болезней печени, почек и сердца излишняя вода в организме становится просто опасной.

В пожилом возрасте уменьшается объем легких и почти вдвое снижается выделение воды при дыхании.Также снижается общее число потовых желез.

Пейте обычную воду часто, но понемногу. Прекрасно с задачей восполнения не только жидкости, но и минеральных веществ в организме справляется натуральный хлебный квас, разведенный минеральной водой, или кисломолочный продукт.

Общий объем выпиваемой жидкости нужно соотносить с наличием заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек. В этом вопросе проконсультируйтесь с врачом.

Питание должно быть легким и сбалансированным. Важен для многих пожилых людей дневной сон, но он должен длиться не более полутора часов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе установится температура 30-32 градуса. Осадков не прогнозируют. Ветер от шести до 11 метров в секунду.

В воскресенье будет похожая погода. Температура - от 30 до 38 градусов, без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU