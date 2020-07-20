2020-07-20T15:06:10+03:00
Общество

Владимир Владимиров поручил оперативно вернуть воду в Пятигорск

Работы уже начаты
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Владимир ВладимировВладимир Владимиров
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Владимир Владимиров потребовал оперативно решить проблему с водоснабжением в Пятигорске. Об этом он заявил во время видеоконференции с мэром города Дмитрием Ворошиловым и временным гендиректором ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Вячеславом Акимовым.

С выходных в Пятигорске замечены проблемы с подачей воды. Горожане получают ее с перебоями. Специалисты объясняют это неполадками в водоводе, следует из отчета Ворошилова. Сейчас дефицит воды в Пятигорске составляет 200-300 кубов в час.

- Мне нужен план конкретных действий и четкий срок восстановления нормальной подачи воды в город. Используйте все имеющиеся ресурсы. Снабжение горожан питьевой водой должно быть обеспечено, его график должен исполняться, - сказал Владимиров.

План работ уже предложен. С десяти до 17 часов пройдет первый этап ремонта. В это время снабжение отрежут на 70% территории города, а к домам этих абонентов организуют подвоз питьевой воды. После этого до 22 часов подачу вернут, но ночью рабочие приступят ко второму этапу ремонта. Его закончат к обеду 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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