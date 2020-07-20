Шквалистый ветер и грозу ожидают 21 июля на Ставрополье

20 Июль 2020 2020-07-20T16:40:58+03:00

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На Ставрополье 21 июля испортится погода. Синоптики обещают сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

Температура не поднимется выше 33 градусов. В Ставрополе - не выше 30 градусов.

Непогода сохранится и 22 июля. Ожидается, что в этот день до вечера распогодится: температура не поднимется выше 35 градусов.

ПОДРОБНЫЙ ПРОГНОЗ

Грозовой дождь и град прогнозируют на Ставрополье

Непогода продлится, как минимум, два дня (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU