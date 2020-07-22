В Ставрополе 10 лет ждали цветения лотоса
В Ботаническом саду Ставрополя расцвел лотос орехоносный. Этого момента ждали десять лет. Вместе с ним распустилась самая большая в мире кувшинка Виктория, передает пресс-служба администрации Ставрополя.
Растение занесено в Красную книгу. В течение многих лет лотос пробыл в теплице и не распускался. И только на воле, в открытом водоеме, цветок дал нежно-розовые бутоны. Правда, вскоре лотос увянет - цветки живут двое суток.
- Размеры цветка, кстати, близки к максимальным 30 сантиметрам в диаметре, а вот количество лепестков уже вдвое меньше – всего 14 штук. Это потому, что «лысеть» лотос начинает с первого дня цветения, однако это не сказывается на его нежном утончённом запахе, - сообщают в мэрии.
Также расцвел лотос китайский.
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ИСТОЧНИК KP.RU