В Ставрополе 10 лет ждали цветения лотоса

22 Июль 2020 2020-07-22T11:50:42+03:00

И через два дня он умрет

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В Ботаническом саду Ставрополя расцвел лотос орехоносный. Этого момента ждали десять лет. Вместе с ним распустилась самая большая в мире кувшинка Виктория, передает пресс-служба администрации Ставрополя.

Растение занесено в Красную книгу. В течение многих лет лотос пробыл в теплице и не распускался. И только на воле, в открытом водоеме, цветок дал нежно-розовые бутоны. Правда, вскоре лотос увянет - цветки живут двое суток.

kpstav Этого момента ждали 10 лет! В ставропольском Ботаническом саду расцвел расцвел лотос орехоносный. Растение занесено в Красную книгу. В течение многих лет лотос пробыл в теплице и не распускался. И только на воле, в открытом водоеме, цветок дал нежно-розовые бутоны. Правда, вскоре лотос увянет - цветки живут двое суток Видео @stav_bot_garden_1959 #природа #кувшинки #ботаническии сад #природароссии #цветы #настроение #лотосы #краснаякнига #вандализм #жестьставрополь #новости #радио #кп #комсомолка #эфир #ставрополь #кмв #комсомольскаяправда #комсомольскаяправдаставрополь #радиокп

- Размеры цветка, кстати, близки к максимальным 30 сантиметрам в диаметре, а вот количество лепестков уже вдвое меньше – всего 14 штук. Это потому, что «лысеть» лотос начинает с первого дня цветения, однако это не сказывается на его нежном утончённом запахе, - сообщают в мэрии.

Также расцвел лотос китайский.

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ИСТОЧНИК KP.RU