Уроки пандемии: в Северной Осетии усилят участковую терапевтическую службу

22 Июль 2020 2020-07-22T11:39:20+03:00

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Вопросы подготовки и развития медицинских кадров были рассмотрены на совещании Проектного офиса Агентства развития РСО - Алания. Обсуждение проектной деятельности традиционно прошло под руководством главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Говоря о дальнейшей реализации приоритетной программы «Медицина» глава республики обратил внимание участников совещания на необходимость усиления работы терапевтического звена.

- Пандемия новой коронавирусной инфекции продемонстрировала сильные и слабые стороны системы здравоохранения. В совершенствовании нуждается работа участковой терапевтической службы. Необходимо укрепить ее связь с населением, а также постоянно работать над повышением уровня квалификации медицинских работников, - подчеркнул Вячеслав Битаров.

В этой связи министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев предложил внедрить проект «Здравствуйте, я ваш доктор», по которому участковые терапевты и педиатры будут регулярно осуществлять обход населения. Таким образом повысится эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи.

Акцентируя внимание на важности обратной связи с жителями республики, глава Северной Осетии поручил выработать механизм оценки пациентами работы их участковых врачей. Кроме того, министерством здравоохранения также будет продуман вопрос проведения аттестации медиков.

В продолжение темы участники совещания обсудили ход реализации программы подготовки медицинских кадров, которая действует в республике с 2019 года. Как сообщила и. о. руководителя Агентства развития РСО - Алания Ирма Туаева, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции отправка молодых медиков на стажировку в ведущие медицинские организации страны временно приостановлена, но в ближайшее время планируется провести обучающий вебинар для организаторов здравоохранения республики. Онлайн-лекции готовы провести специалисты НИУ «Высшая школа экономики».

ИСТОЧНИК KP.RU