Бизнес Северной Осетии получил от ВТБ 180 миллионов рублей

22 Июль 2020 2020-07-22T14:45:24+03:00

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С начала работы по государственной программе льготного кредитования на восстановление деятельности ВТБ подписал 88 соглашений на сумму 185 млн рублей с компаниями РСО - Алания.

Среди предприятий, которые получили кредиты под 2% годовых, - торговые предприятия «Жираф» и Торговый дом «Московия», стоматологическая поликлиника АО «Стоматология» и другие. Льготные средства выданы в рамках постановления правительства РФ № 696.

Заемщикам, воспользовавшимся новой льготной программой, при сохранении не менее 80% штата работников государством будет погашено от 50 до 100% задолженности по кредиту перед банком. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов.

Заурбек Дзгоев, управляющий ВТБ в Республике Северная Осетия - Алания, подчеркнул: «Среди всех мер поддержки, разработанных государством во время пандемии коронавируса, программа льготного кредитования на восстановление деятельности компаний пользуется наиболее высоким спросом у предпринимателей республики. После нескольких месяцев ограничений бизнесу необходимы дополнительные оборотные средства, а данный инструмент позволяет не только быстро получить льготный кредит, но и возможность погасить его за счет государства».

Заемные средства в рамках постановления можно направить на осуществление предпринимательской деятельности или рефинансирование ранее полученных кредитов в рамках государственных программ поддержки.

Обратиться за кредитом по новой программе можно в контакт-центр ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800) 200-77-99 или в отделения банка.

ИСТОЧНИК KP.RU