2020-07-22T16:43:51+03:00
Общество

В мэрии Георгиевска прокомментировали «возвращение» Максима Клетина

На сайте администрации тот значится главой города
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Мэр Максим Клетин. Фото: администрация ГеоргиевскаМэр Максим Клетин. Фото: администрация Георгиевска
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«Клетин Максим Викторович — глава Георгиевского городского округа Ставропольского края».Эта информация сегодня размещена на официальном сайте муниципалитета. «Возвращение» находящегося под следствием мэра уже прокомментировали. Оказалось, что ошибки нет. Но по факту Клетин не исполняет обязанности главы горокруга.

Ка объяснили в администрации, фото и имя остались на своем месте рядом с должностью мэра, поскольку отстранили Клетина временно, но не сняли с поста. Обязанности же по факту исполняет Жанна Донец — первый заместитель руководителя администрации.

Напомним, что Максим Клетин подозревается в угрозе убийством своей любовницы. Скандал прогремел в феврале этого года. «КП-Северный Кавказ» узнала от матери девушки, что Клетин «принуждал ножом к интиму». Бывший глава Георгиевска все отрицает, считая уголовное разбирательство местью за его отказ бросить семью и жениться на молодой любовнице. Кстати, супруга Клетина уже простила его за измены и помогает доказать невиновность мужа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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