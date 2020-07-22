Появилось видео уничтожения боевиков ИГИЛ* в Кабардино-Балкарии
В горной местности Кабардино-Балкарии прошла спецоперация по уничтожению боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
В лесу четверо головорезов отказались складывать оружие, за что были ликвидированы силовиками ФСБ. В Нальчике дома у одного из боевиков при обыске нашли бомбу, все, что нужно для изготовления самодельного взрывного устройства, а еще телефон с перепиской. С террористами ИГИЛ злоумышленники обсуждали будущий теракт, в котором должны были погибнуть правоохранители.
Сама спецоперация по уничтожению террористов, а также обыск попали на видео:
Спецоперация против террористов в Кабардино-Балкарии.
ИГИЛ* - запрещенная в России международная террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU