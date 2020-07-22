2020-07-22T16:25:21+03:00
Происшествия

Появилось видео уничтожения боевиков ИГИЛ* в Кабардино-Балкарии

Террористы запрещенной в России организации планировали совершить покушение на сотрудников правоохранительных органов, но были ликвидированы в лесу [видео]
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Стоп-кадр: видео ФСБСтоп-кадр: видео ФСБ
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В горной местности Кабардино-Балкарии прошла спецоперация по уничтожению боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

В лесу четверо головорезов отказались складывать оружие, за что были ликвидированы силовиками ФСБ. В Нальчике дома у одного из боевиков при обыске нашли бомбу, все, что нужно для изготовления самодельного взрывного устройства, а еще телефон с перепиской. С террористами ИГИЛ злоумышленники обсуждали будущий теракт, в котором должны были погибнуть правоохранители.

Сама спецоперация по уничтожению террористов, а также обыск попали на видео:

Спецоперация против террористов в Кабардино-Балкарии.

ИГИЛ* - запрещенная в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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