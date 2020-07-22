На «Невинномысском Азоте» прошла Научно-техническая конференция молодых специалистов

22 Июль 2020 2020-07-22T17:00:28+03:00

В этот раз - без зрителей

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Ежегодно на «Невинномысском Азоте» - предприятии холдинга «ЕвроХим», принадлежащем российскому бизнесмену и меценату Андрею Мельниченко, проводится важное для молодых специалистов мероприятие - Научно-техническая конференция (НТК).

Конференция названа в честь первого главного инженера предприятия, Героя Социалистического труда Вячеслава Михайловича Низяева. Традиционно НТК проводится в преддверии Дня химика, но в этом году срок сдвинулся в связи с пандемией коронавируса.

Поменялся и формат - обычно мероприятие собирает большое количество ребят - докладчиков и слушателей. Первые выступают с проектами перед коллегией жюри, вторые - те, кто только начал свой трудовой путь на предприятии, - присутствуют в роли зрителей и набираются опыта. В этот раз конференция прошла без зрителей, а выступающие с соблюдением всех противоэпидемиологических мер поочередно представляли свои работы в отдельном кабинете.

Стоит отметить, научно-технические конференции призваны решать сразу несколько задач - выявлять инициативных и грамотных молодых специалистов, которые будут включены в кадровый резерв «Азота», а в дальнейшем смогут занять руководящие должности на предприятиях «ЕвроХима». А, во-вторых, инновационные идеи молодежи помогают находить пути решения существующих проблем в работе химического гиганта.

В этот раз в НТК участие приняли 18 специалистов «Невинномысского Азота». Победителем признана лаборант химического анализа Централизованного отдела технического контроля - Испытательного центра Яна Кузьмина.

Термостабильность удобрений - решение с двойным эффектом» - работа Яны направлена на сокращение логистических затрат и расширение рынка сбыта премиальных продуктов за счет получения термостабильных удобрений с макроэлементами. Теперь победительнице предстоит еще потрудиться над доработкой проекта, осенью она будет представлять «Невинномысский Азот» на итоговой конференции молодых специалистов «ЕвроХима».

Как отметила начальник управления по работе с персоналом предприятия Марина Мельникова, руководству всегда интересны креативные предложения молодых сотрудников по различным вопросам, ведь успех компании - это поиск и внедрение нестандартных решений.

ИСТОЧНИК KP.RU