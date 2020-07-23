В Ставрополе за сутки COVID-19 заболело рекордное количество людей

"Активных" пациентов больше 400 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ставрополе за 23 июля обнаружили 55 новых случаев заражения коронавирусом - это городской рекорд. Причем еще два пациента умерли. На город приходится 44 процента от всех зафиксированных сегодня больных, следует из данных Роспотребнадзора.

По результатам мониторинга карты распространения, "КП - Северный Кавказ" пришла к выводу, что это рекордный для Ставрополя показатель. В среднем в городе прибавляется 15-30 больных в сутки. Всего в краевой столице уже 1153 зараженных. "Активных" пациентов - 409, умерли 33 больных, а выздоровели - 711.

Всего на Ставрополье зафиксировали 7320 зараженных. Врачам удалось спасти 4772 инфицированных. От коронавируса, к несчастью, умерли 137 пациентов.

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