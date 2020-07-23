Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 23 июля
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 23 июля: рассказываем, как обстоят дела с коронавирусом в каждой территории региона. А также публикуем карту "активных" больных.
Карта обновляется. Данные на 22 июля.
Карта "активных" больных на Ставрополье. Данные на 22 июляФото: Антон ШАПОВАЛОВ
1. Ставрополь - 1098 случаев, 683 выздоровевших, 31 смертей;
2. Пятигорск - 614 случаев, 429 выздоровевших, 10 смертей;
3. Кисловодск - 451 случай, 243 выздоровевший, четыре смерти (источник - мэрия);
4. Георгиевский округ - 362 случаев, 252 выздоровевших, шесть смертей;
5. Нефтекумский район - 348 случаев, 207 выздоровевших, 10 смертей;
6. Кочубеевский район - 318 случаев, 302 выздоровевших, семь смертей;
7. Невинномысск - 290 случаев, 232 выздоровевших, пять смертей;
8. Минераловодский район - 297 случаев, 157 выздоровевший, 10 смертей;
9. Предгорный район - 283 случая, 132 выздоровевших, три смерти;
10. Ессентуки - 281 случай, 239 выздоровевших, пять смертей;
11. Благодарненский район - 270 случаев, 188 выздоровевших, две смерти.
12. Буденновский район - 267 случаев, 189 выздоровевших, четыре смерти;
13. Шпаковский район - 228 случаев, 110 выздоровевших, восемь смертей;
14. Левокумский район - 189 случаев, 130 выздоровевших, пять смертей.
15. Советский район - 184 случая, 152 выздоровевших, смертей нет.
16. Ипатовский район - 158 случаев, 95 выздоровевших, одна смерть.
17. Изобильненский район - 153 случая, 23 выздоровевших, две смерти;
18. Арзгирский район - 148 случаев, 105 выздоровевших, смертей нет;
19. Курской район - 144 случая, 40 выздоровевших, две смерти.
20. Степновский район - 143 случая, 82 выздоровевших, смертей нет.
21. Железноводск - 125 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.
22. Туркменский район - 121 случай, 68 выздоровевших, две смерти.
23. Петровский район - 130 случаев, 77 выздоровевших, три смерти;
24. Кировский район - 112 случаев, 95 выздоровевших, две смерти.
25. Новоселицкий район - 112 случаев, 98 выздоровевших, две смерти.
26. Труновский район - 74 случая, 56 выздоровевших, одна смерть.
27. Грачевский район - 69 случаев, 35 выздоровевших, смертей нет;
28. Александровский район - 58 случаев, 44 выздоровевших, одна смерть;
29. Новоалександровский район - 49 случаев, 32 выздоровевший, две смерти;
30. Андроповский район - 48 случаев, 33 выздоровевших, две смерти.
31. Апанасенковский район - 44 случая, 28 выздоровевших, смертей нет.
32. Красногвардейский район - 28 случаев, 20 выздоровевших, смертей нет.
33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По оперативной сводке на утро 23 июля, на Ставрополье зарегистрировали 7195 (+96) инфицированных COVID-19. Выздоровели 4669 (+108) пациентов, а 134 (+3) больных, к сожалению, скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU