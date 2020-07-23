Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 23 июля

Владимир Долгих: Путин - не только сын солдата, он - глава России. И с его решением я согласен

Участник Великой Отечественной, который сидел рядом с президентом на Параде Победы, экс-кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС рассказал обозревателю kp.ru Александру Гамову, как он относится переносу шествия Бессмертного полка