Мэр Пятигорска временно покинул пост из-за проблем со здоровьем
Дмитрий Ворошилов на время покинет должность мэра Пятигорска. Чиновник ушел из-за планового медицинского обследования. Об этом сообщил сам градоначальник в социальных сетях.
- Несколько дней буду находиться на плановом медобследовании. На месте работают все мои заместители. Мы по всем вопросам на связи. Скоро снова буду на посту! - заявил Ворошилов.
Отметим, что Дмитрий Ворошилов - третий мэр Пятигорска за 2020 год. До него был Андрей Скрипник, который ушел из-за "тяжелой эпидемиологической ситуации в городе". А второй глава Пятигорска - Лев Травнев - пробыл на посту не больше недели. Против чиновника возбудили уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU