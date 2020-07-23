2020-07-23T14:47:37+03:00
Политика

Мэр Пятигорска временно покинул пост из-за проблем со здоровьем

Место Дмитрия Ворошилова займут его заместители
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Дмитрий Ворошилов обещал скоро вернутьсяДмитрий Ворошилов обещал скоро вернутьсяФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Дмитрий Ворошилов на время покинет должность мэра Пятигорска. Чиновник ушел из-за планового медицинского обследования. Об этом сообщил сам градоначальник в социальных сетях.

- Несколько дней буду находиться на плановом медобследовании. На месте работают все мои заместители. Мы по всем вопросам на связи. Скоро снова буду на посту! - заявил Ворошилов.

Отметим, что Дмитрий Ворошилов - третий мэр Пятигорска за 2020 год. До него был Андрей Скрипник, который ушел из-за "тяжелой эпидемиологической ситуации в городе". А второй глава Пятигорска - Лев Травнев - пробыл на посту не больше недели. Против чиновника возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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