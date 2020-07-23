Купить транспорт в лизинг теперь можно на более выгодных условиях

23 Июль 2020 2020-07-23T14:42:26+03:00

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ВТБ Лизинг снижает авансы для приобретения автотранспорта на 3 - 7 процентных пунктов в зависимости от типа транспортных средств и условий лизинга. Теперь минимальный рекомендованный аванс на автомобиль в ВТБ Лизинг составит всего 7% - при приобретении наиболее ликвидных моделей в лизинг на 12 месяцев по стандартной программе. Ранее минимальный платеж составлял 10%.

В отдельных случаях возможно финансирование с первоначальным взносом от 0%. При этом скидки от поставщиков техники по-прежнему будут транслироваться клиентам в полном объеме.

С авансом в 7%, например, можно купить Volkswagen Polo по программе «Стандарт» сроком на 12 месяцев. Ранее при тех же условиях клиент должен был заплатить сразу от 10%.

Больше всего, на 7 процентных пунктов, снижен первоначальный платеж при финансировании автомобилей по программе «Экспресс». Предложение распространяется на легковые и грузовые транспортные средства и предусматривает оперативное заключение договора лизинга без предоставления финансовой отчетности клиента. Срок оформления документов по сделке - от одного дня.

При покупке в лизинг Volkswagen Polo по программе «Экспресс» сроком на 12 месяцев размер рекомендуемого аванса теперь составляет от 10%. Ранее при тех же условиях он равнялся 17%.

В среднем на 6% снижается первоначальный взнос по лизинговым сделкам с грузовой техникой и автобусами. На 5% снижается аванс в категории самоходных машин. При покупке в лизинг тягача DAF XF по программе «Грузовая техника» сроком на 12 месяцев размер рекомендуемого аванса составляет от 10%, ранее он был на уровне от 15%.

- ВТБ Лизинг продолжает фокусироваться на развитии автолизинга, совершенствуя продуктовую линейку и создавая комфортные условия для клиентов. Снижение порога входа в сделку позволит компаниям из сегмента МСП активнее пользоваться инструментами лизинга для развития бизнеса, что особенно актуально в текущих условиях. Мы рассчитываем, что изменения в матрице авансов позволят увеличить количество передаваемого автотраснпорта на 5 - 7% в годовой перспективе. Благодаря глубокой экспертизе и накопленному опыту компания имеет возможность повысить свой аппетит к риску, при этом оставаясь строго в рамках принятой финансовой модели, - отметил коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.

ИСТОЧНИК KP.RU