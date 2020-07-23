В Карачаево-Черкесии завершены поиски пропашего офицера МЧС

23 Июль 2020 2020-07-23T14:59:32+03:00

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В Карачаево-Черкесии закончили поиски офицера МЧС, машину которого нашли в Большом Ставропольском канале. Мужчина погиб вместе с коллегой в ночь на 17 июля. Об этом сообщает информированный источник.

Известно, что трагедия случилась из-за ДТП. Сотрудники МЧС ехали на "Субару". Внезапно водитель не справился с управлением и вылетел в воду. ЧП случилось неподалеку от села Ильичевское Прикубанского района.

В первый день спасатели нашли тело первого погибшего. Его вытащили вместе с машиной. Тело второго офицера обнаружили на берегу канала в районе поселка Водораздельный Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Это в сорока километрах от места аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU