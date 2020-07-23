В Северной Осетии получили выплаты 537 медиков, пострадавших от коронавируса
На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, которое прошло под председательством главы республики Вячеслава Битарова, руководитель регионального отделения Фонда соцстрахования РФ по РСО - Алания Залина Айларова сообщила о том, что деньги выплачены 537 медикам, пострадавших от COVID-19 при исполнении ими своих служебных обязанностей.
По ее словам, единовременную страховую выплату в 68 811 рублей получили врачи, средний и младший медперсонал, водители автомобилей скорой помощи, работающие с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
Кроме того, на сегодняшний день страховую гарантию получили четыре семьи медиков, умерших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей.
Глава республики Вячеслав Битаров обратил внимание всех ответственных лиц на тот факт, что денежные средства должны быть доведены до адресатов в срок и без задержек.
- Обращаюсь ко всем главным врачам - не нужно создавать препятствия для своих сотрудников! Вы должны оказать полное содействие врачам в подготовке необходимых документов для получения единовременной социальной выплаты, - отметил он.
Напомним, Указом президента РФ от 6 мая 2020 года были установлены дополнительные страховые гарантии медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на неё. Документом предусмотрены и дополнительные страховые выплаты в случае смерти медицинских сотрудников от COVID-19 при исполнении ими трудовых обязанностей.
Вячеслав Битаров заслушал доклады главврачей больниц и поликлиник об обстановке в стационарах и о мерах, которые принимаются по минимизации угрозы распространения COVID-19 на территории Северной Осетии.
По данным специалистов, темпы распространения коронавирусной инфекции удалось стабилизировать, постепенно снижается и количество пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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