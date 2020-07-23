В Северной Осетии получили выплаты 537 медиков, пострадавших от коронавируса

23 Июль 2020 2020-07-23T16:14:28+03:00

На эти цели в республике выделили более 36 миллионов рублей

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На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, которое прошло под председательством главы республики Вячеслава Битарова, руководитель регионального отделения Фонда соцстрахования РФ по РСО - Алания Залина Айларова сообщила о том, что деньги выплачены 537 медикам, пострадавших от COVID-19 при исполнении ими своих служебных обязанностей.

По ее словам, единовременную страховую выплату в 68 811 рублей получили врачи, средний и младший медперсонал, водители автомобилей скорой помощи, работающие с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

Кроме того, на сегодняшний день страховую гарантию получили четыре семьи медиков, умерших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей.

Глава республики Вячеслав Битаров обратил внимание всех ответственных лиц на тот факт, что денежные средства должны быть доведены до адресатов в срок и без задержек.

- Обращаюсь ко всем главным врачам - не нужно создавать препятствия для своих сотрудников! Вы должны оказать полное содействие врачам в подготовке необходимых документов для получения единовременной социальной выплаты, - отметил он.

Напомним, Указом президента РФ от 6 мая 2020 года были установлены дополнительные страховые гарантии медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на неё. Документом предусмотрены и дополнительные страховые выплаты в случае смерти медицинских сотрудников от COVID-19 при исполнении ими трудовых обязанностей.

Вячеслав Битаров заслушал доклады главврачей больниц и поликлиник об обстановке в стационарах и о мерах, которые принимаются по минимизации угрозы распространения COVID-19 на территории Северной Осетии.

По данным специалистов, темпы распространения коронавирусной инфекции удалось стабилизировать, постепенно снижается и количество пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU