Бывший глава Шпаковского района стал начальником Минюста Ставрополья

23 Июль 2020 2020-07-23T17:16:30+03:00

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В Ставрополе представили нового начальника управления Министерства юстиции России по краю. Им стал Сергей Гультяев. Чиновник до назначения возглавлял администрацию Шпаковского района. На церемонии в правительстве Ставрополья мужчине вручили служебное удостоверение, передает пресс-служба губернатора края.

- Нового руководителя губернатору Владимиру Владимирову, членам правительства края, руководству регионального парламента, судебных и правоохранительных органов представил прибывший на Ставрополье заместитель Министра юстиции России Али Алханов, - сообщают в пресс-службе.

Удостоверение Гультяеву вручал Алханов. Замминистра отметил, что краевые власти хорошо взаимодействуют с министерством юстиции Ставрополья.

- В свою очередь, Владимир Владимиров выразил уверенность в дальнейшем развитии этого сотрудничества, в том числе в реализации важных законодательных инициатив. Глава края пожелал новому руководителю территориального управления Минюста РФ успехов в работе, - отмечают в пресс-службе Владимирова.

Новым главой Шпаковского района стал экс-мэр Михайловска Игорь Серов. По его словам, городская и муниципальная власти совсем скоро объединятся, образовав администрацию городского округа. Будет ли он участвовать в конкурсе на должность руководителя - он еще не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU