2020-07-23T17:16:30+03:00
Политика

Бывший глава Шпаковского района стал начальником Минюста Ставрополья

Сергею Гультяеву вручили служебное удостоверение
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Церемония вручения документа. Фото: пресс-служба губернатора СтавропольяЦеремония вручения документа. Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья
Изменить размер текста:

В Ставрополе представили нового начальника управления Министерства юстиции России по краю. Им стал Сергей Гультяев. Чиновник до назначения возглавлял администрацию Шпаковского района. На церемонии в правительстве Ставрополья мужчине вручили служебное удостоверение, передает пресс-служба губернатора края.

- Нового руководителя губернатору Владимиру Владимирову, членам правительства края, руководству регионального парламента, судебных и правоохранительных органов представил прибывший на Ставрополье заместитель Министра юстиции России Али Алханов, - сообщают в пресс-службе.

Удостоверение Гультяеву вручал Алханов. Замминистра отметил, что краевые власти хорошо взаимодействуют с министерством юстиции Ставрополья.

- В свою очередь, Владимир Владимиров выразил уверенность в дальнейшем развитии этого сотрудничества, в том числе в реализации важных законодательных инициатив. Глава края пожелал новому руководителю территориального управления Минюста РФ успехов в работе, - отмечают в пресс-службе Владимирова.

Новым главой Шпаковского района стал экс-мэр Михайловска Игорь Серов. По его словам, городская и муниципальная власти совсем скоро объединятся, образовав администрацию городского округа. Будет ли он участвовать в конкурсе на должность руководителя - он еще не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео разгрома парка за 25 млн рублей в Железноводске
Пожар на ставропольском заводе по производству масла локализован
Бывший глава Шпаковского района стал начальником Минюста Ставрополья
В Северной Осетии получили выплаты 537 медиков, пострадавших от коронавируса
Появились снимки пожара на заводе в Георгиевске
В Северной Осетии "пенсионеры" украли 3 млн рублей
На Ставрополье загорелся завод по производству подсолнечного масла
Фермеров Ставрополья могут отправить на кредитные каникулы
Во дворе дома сбили 13-летнего подростка из Ставрополя
В Карачаево-Черкесии завершены поиски пропашего офицера МЧС
Купить транспорт в лизинг теперь можно на более выгодных условиях
Три популярные блогерши устроят шоу в Железноводске
Мэр Пятигорска временно покинул пост из-за проблем со здоровьем
Клещи покусали 3,4 тысячи жителей Ставрополья
В Дагестане число стобалльников на ЕГЭ по русскому выросло втрое
В Ессентуках расселят диких уток, расплодившихся в парке
В Ставрополе за сутки COVID-19 заболело рекордное количество людей
В Железноводске нашли вандалов, разгромивших парк за 25 млн
ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону
Власти Ставрополя раздали 34 тысячи продуктовых и молочных наборов
На Ставрополье сотрудника ФСИН поймали на мошенничестве
Возвращение Клетина на пост мэра Георгиевска назвали ложью
На Ставрополье зек убил сокамерника
За сутки коронавирусом заболели 125 жителей Ставрополья