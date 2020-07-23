2020-07-23T17:14:44+03:00
Происшествия

Появилось видео разгрома парка за 25 млн рублей в Железноводске

Виновного поймали благодаря этим кадрам
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото с места: МВД по СКФото с места: МВД по СК
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В сети появилось видео с камер наблюдения, в котором подростки разрушают парк за 25 миллионов рублей в Железноводске. Одного подростка поймали, теперь ищут его сообщника. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Инцидент случился, пока Парк имени Говорухина был закрыт из-за ограничительных мер. Вандалы повредили роллердром, скейтпарк, уличные тренажеры и резиновое покрытие на спортивной площадке. Кроме того, краской они разрисовали тамошние объекты. Некоторые записи содержат мат. После того, как о факте стало известно в администрации, полиция начала проверку. По кадрам с камер удалось определить одного из вандалов.

Вандалы крушат парк за 25 млн рублей.Видео: МВД по СК

- 12-летний юноша пояснил, что во время прогулки в парке он разрисовал краской снаряды роллердрома. Школьник сообщил, что в данных действиях участвовал не один. Полицейскими устанавливается личность и местонахождение второго участника данного проступка, - сказано в сообщении МВД по Ставрополью.

Парк имени Говорухина обновили в 2018 году. В рамках программы "Комфортная городская среда" на объект потратили больше 25 миллионов рублей.

Известно, что в 2019 году неизвестные уже громили этот парк. Правонарушители сломали здешнюю мебель и выкинули ее в озеро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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