Губернатор Ставрополья разрешил работать кафе с открытыми настежь окнами

23 Июль 2020 2020-07-23T19:44:42+03:00

Такое заявление Владимир Владимиров сделал во время «Прямой линии»

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров разрешил открыть кафе без веранд, если окна будут открыты настежь. Такое заявление глава региона сделал во время «Прямой линии».

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Вопрос об открытии заведений задал бизнесмен из Ессентуков. Губернатор вошел в положение предпринимателя и вышел на связь с главой курортного города Александром Некристовым.

— Если веранды нет, откройте все окна и работайте, но не забывайте о дистанции между столиками, — заявил Владимир Владимиров в беседе с градоначальником.

Кроме этого заведениям предлагается продолжить работать в дистанционном режиме, продавать еду на вынос и ждать новых послаблений. Отметим, что во время обсуждения коронавирусной темы Владимиров рассказал, когда край будет готов к переходу на второй этап снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU