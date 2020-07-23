2020-07-23T19:44:42+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья разрешил работать кафе с открытыми настежь окнами

Такое заявление Владимир Владимиров сделал во время «Прямой линии»
Андрей ЗОБОВ
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Губернатор Владимир Владимиров на «Прямой линии». Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Владимир Владимиров на «Прямой линии». Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров разрешил открыть кафе без веранд, если окна будут открыты настежь. Такое заявление глава региона сделал во время «Прямой линии».

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Вопрос об открытии заведений задал бизнесмен из Ессентуков. Губернатор вошел в положение предпринимателя и вышел на связь с главой курортного города Александром Некристовым.

— Если веранды нет, откройте все окна и работайте, но не забывайте о дистанции между столиками, — заявил Владимир Владимиров в беседе с градоначальником.

Кроме этого заведениям предлагается продолжить работать в дистанционном режиме, продавать еду на вынос и ждать новых послаблений. Отметим, что во время обсуждения коронавирусной темы Владимиров рассказал, когда край будет готов к переходу на второй этап снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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