Официальный дилер SKODA в Минводах: девушки за рулем - это серьезно

24 Июль 2020 2020-07-24T12:37:17+03:00

В автомобилях SKODA полный спектр помощников для безопасности и комфорта

Изменить размер текста: A A

Девушка за рулем KAROQ? Серьёзно?!

- Да, да и ещё раз да! - настаивают в дилерском центре «СтрелаАвто» в Минеральных Водах. - По результатам различных маркетинговых исследований можно сделать вывод, что каждым четвёртым автомобилем в России управляет представительница слабого пола. И, кстати, за рулем ŠKODA KAROQ девушки чувствуют себя уверенно и неотразимо.

Среднестатистическая автолюбительница - это молодая женщина в возрасте от 25 до 44 лет, занимающая руководящий пост или молодая мама. Что же в приоритете у такого покупателя автомобиля? Самое главное: безопасность, управляемость, высокотехнологичные современные опции, дизайн и стиль.

Всеми этими качествами отличается автомобиль ŠKODA KAROQ, который можно приобрести в дилерском центре «СтрелаАвто».

Традиционно российские версии дополнительно комплектуются пакетом для плохих дорог - реальный дорожный просвет у KAROQ составляет 170 мм. Уже одно это позволяет чувствовать себя в безопасности за рулем такого автомобиля, причем без оглядки на опыт водителя.

Кроме того, KAROQ оснащен целым спектром «помощников», которые помогут девушкам в различных ситуациях.

- Парковочный автопилот сделает процесс легким и безопасным за счет 12 ультразвуковых датчиков. Ассистент сам найдёт подходящее место для парковки, а потом возьмёт на себя самое сложное и ответственное - крутить руль, - рассказали специалисты официального дилера ŠKODA в Минводах. - Контролировать пространство во время движения поможет ассистент перестроения. После того, как автомобиль набрал скорость 15 км/ч, включаются радары в задней части. Они контролируют пространство, которое плохо или совсем не просматривается с места водителя, - так называемые слепые зоны.

Эти и ряд других ассистентов помогут водителю чувствовать себя уверенно на дороге.

В дилерском центре приглашают девушек лично убедиться, насколько легко и безопасно вести ŠKODA KAROQ - здесь всегда можно записаться на городской тест-драйв.

Официальный дилер ŠKODA в Минеральных Водах «СтрелаАвто»:

Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 «Кавказ», здание 1, строение 1

Тел. +7 (87922) 65353

www.strela-avto.ru

ИСТОЧНИК KP.RU