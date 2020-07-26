2020-07-26T17:30:21+03:00
Происшествия

В Нальчике закрыли аттракцион, на котором люди застряли вниз головой

Прокуратура выяснила, что хозяин экстремальной карусели не имел права катать отдыхающих
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Аттракцион в парке Нальчика, на котором 19 июля застрявшие люди провисели вниз головой 8 минут, работал незаконно. В прокуратуре Кабардино-Балкарии после инцидента провели проверку и выяснили, что хозяин ввел карусель в работу без государственной регистрации. В следственный орган в этой связи направили материал для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Кроме этого, на недобросовестного бизнесмена завели административное дело по статье 14.4 КоАП РФ.

- Правительством Кабардино-Балкарской Республики не определен орган исполнительной власти, который должен осуществлять региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации аттракционов, не утвержден соответствующий регламент. В адрес председателя правительства внесено представление об устранении нарушений закона, - добавили в прокуратуре республики.

Материалы проверки направлены и в суд, который должен принять официальное решение о закрытии аттракциона. Сегодня карусель не работает.

Дети и взрослые застряли на аттракционе в Нальчике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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