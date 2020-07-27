2020-07-27T14:18:51+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья сказал, когда начнется учебный год в школах

И назвал причину, по которой учреждение могут закрыть
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатораВладимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора
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Владимир Владимиров рассказал, когда начнется учебный год в школах Ставрополья. Все идет по плану - учащиеся вернутся за парты 1 сентября. Однако некоторые учреждения могут закрыть на карантин, если "будет вспышка", говорил губернатор.

- Мы планируем, что дети, как всегда, пойдут школы с 1 сентября, и учебный год откроют традиционные школьные линейки, - цитирует Владимирова его пресс-служба.

Чтобы предотвратить вспышку, чиновники закупают в школы средства дезинфекции. На приобретение очистителей воздуха и другой техники потратят около 260 миллионов рублей, заявлял ранее Владимиров на совещании координационного совета. Отчет о закупках должен поступить от глав территорий не позже 20 августа.

Однако если в каком-то школьном или дошкольном учреждении произойдет вспышка, то его закроют на карантин.

- Во время пандемии у нас на карантин по коронавирусу закрыли шесть детских садов, и ничего страшного в этом нет, - сказал во время "Прямой линии" Владимиров.

Кроме того, если будет достаточно обращений от родителей - введут комбинированное обучение. Правда, сам губернатор как отец выступает за обучение в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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