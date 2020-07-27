2020-07-27T18:04:26+03:00
Происшествия

Улицы Михайловска затопило после проливных дождей

Сообщений о происшествиях, связанных с осадками, пока не было
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Жители Михайловска сообщают, что проливные дожди затопили город. Видео с улиц публикуют пользователи сети. Судя по кадрам, уровень воды не критичный. О ЧП, связанных с непогодой, не сообщают.

Михайловск в воде после дождя.Видео: соцсети

"Реки какие": Михайловск и дождь.Видео: соцсети

Дождь на Ставрополье будет лить три дня. Синоптики предупредили, что осадки стоит ожидать после трех дня - и все так вышло. Температура в крае будет колебаться в зависимости от расположенности территории. Ночью похолодает до 18 градусов.

Правда, в некоторых районах прогнозируют повышенную пожароопасность. Полный прогноз вы можете прочитать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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