20 детских лагерей откроют в августе на Ставрополье

28 Июль 2020 2020-07-28T15:37:55+03:00

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На Ставрополье готовы к открытию 20 детских лагерей. 15 из них находятся в школах, еще пять - за городом. Об этом сообщил министр образования Ставропольского края Евгений Козюра на совещании регионального координационного совета.

Если краевое управление Роспотребнадзора разрешит открытие, то смены продлятся пять дней - с 1 по 5 августа.

- В случае положительного заключения Роспотребнадзора, получить возможность первыми отдохнуть в оздоровительных лагерях должны дети-сироты и дети из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, - цитирует Владимира Владимирова его пресс-служба.

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ИСТОЧНИК KP.RU