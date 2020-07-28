2020-07-28T15:37:55+03:00
Общество

20 детских лагерей откроют в августе на Ставрополье

Губернатор дал задачу по контингенту отдыхающих
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье готовы к открытию 20 детских лагерей. 15 из них находятся в школах, еще пять - за городом. Об этом сообщил министр образования Ставропольского края Евгений Козюра на совещании регионального координационного совета.

Если краевое управление Роспотребнадзора разрешит открытие, то смены продлятся пять дней - с 1 по 5 августа.

- В случае положительного заключения Роспотребнадзора, получить возможность первыми отдохнуть в оздоровительных лагерях должны дети-сироты и дети из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, - цитирует Владимира Владимирова его пресс-служба.

ДРУГИЕ ТЕМЫ СОВЕЩАНИЯ

Рынки Ставрополья обезопасят от коронавируса

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил провести санитарную обработку рынков. Особое внимание обратили на торговые объекты в Ставрополе и Пятигорске [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, сколько жителей Северной Осетии присягнули ИГИЛ*
В Ставрополе скалолазы бросились в колодец, спасая игрушечного пса
"Три пескаря" привезли сомнительного хека в Пятигорск
В Каспийске после падения ребенка из окна организовали проверку
20 детских лагерей откроют в августе на Ставрополье
Три пациента с коронавирусом скончались на Ставрополье
Последствия непогоды в Михайловске устранят к концу дня
"Газпром" исключил версию взрыва газа в многоэтажке Ставрополя
В Ставропольском крае передают жару до +37 градусов
В Дагестане поймали подростка, купившего 16 птиц из Красной книги
На Ставрополье домашние питомцы стали чаще болеть из-за жары
В Ставрополе по цветам лотоса обнаружили "ботаника-маньяка"
Рынки Ставрополья обезопасят от коронавируса
В Кабардино-Балкарии в доме взорвался газ
На Комсомольском озере установят 79 камер слежения
В Ставрополе изменили схему движения на улицах
Отделение терапии в Железноводске закрыли на карантин
На Ставрополье мать накажут за продажу младенца