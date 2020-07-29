В 9 селах Кочубеевского района восстановили электроснабжение

29 Июль 2020 2020-07-29T16:09:17+03:00

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В Ставропольском крае в 9 из 10 пострадавших от штормового ветра населенных пунктах Кочубеевского района восстановили электроснабжение. Работы, к настоящему моменту, ведутся в населенном пункте станица Беломечетская.

Напомним, что накануне вечером по району ударила стихия. Без света остались почти 8 тысяч жителей. И вместе с этим была повреждена кровля школы, дома культуры и 5 частных домов.

Глава региона даже сообщил о намерении ввести режим ЧС в Кочубеевском районе, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU