В 9 селах Кочубеевского района восстановили электроснабжение
Работы ведутся в 10 пострадавшем населенном пункте Беломечетская
Фото: МЧС СК
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В Ставропольском крае в 9 из 10 пострадавших от штормового ветра населенных пунктах Кочубеевского района восстановили электроснабжение. Работы, к настоящему моменту, ведутся в населенном пункте станица Беломечетская.
Напомним, что накануне вечером по району ударила стихия. Без света остались почти 8 тысяч жителей. И вместе с этим была повреждена кровля школы, дома культуры и 5 частных домов.
Глава региона даже сообщил о намерении ввести режим ЧС в Кочубеевском районе, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды.
ИСТОЧНИК KP.RU