2020-07-29T19:10:59+03:00
Общество

В Северной Осетии семьям, в которых родились тройни, вручили сертификаты на жилье

Торжественная церемония прошла в Доме правительства
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Фото пресс-службы главы РСО - Алания.Фото пресс-службы главы РСО - Алания.
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Сертификаты на приобретение жилья получили две семьи - Хугаевых и Хорановых, в которых родились тройни в 2012 и 2014 годах. Вручил сертификаты лично глава республики Вячеслав Битаров.

В своем приветственном слове он отметил, что поддержка молодых семей, рост их благосостояния и качества жизни - в приоритете у государства. И руководство Северной Осетии активно работает в данном направлении.

В 2016 году правительство республики по указанию главы РСО - А разработало и приняло программу, по которой семьи, где одновременно родились трое и более детей, получают поддержку в виде жилищной субсидии. За это время воспользоваться господдержкой смогли уже 14 семей.

- Мы с гордостью наблюдаем, что в Северной Осетии с каждым годом растет число зарегистрированных браков, количество рожденных детей. Благодарен всем многодетным матерям Осетии. Вы посвятили себя воспитанию подрастающего поколения. Ваш каждодневный нелегкий труд заслуживает высокой оценки и уважения, ведь, чем больше у нас будет рождаться малышей, тем сильнее и крепче будет наша республика, - подчеркнул Вячеслав Битаров.

Семьи Хугаевых и Хорановых получили возможность улучшить свои жилищные условия за счет субсидий на общую сумму 3 772 764 рублей. Данные средства выделены из республиканского бюджета.

Отметим, что меры господдержки многодетных семей отражены и в нацпроектах, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным. В Северной Осетии идет их активная реализация, особое внимание уделяется образованию, здравоохранению, демографии, жилищному строительству, созданию комфортной среды для граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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