На Ставрополье от коронавируса умерли еще 3 пациента
На Ставрополье зарегистрировали еще три смерти от коронавируса. За семь дней в крае от инфекции скончались 17 больных. Всего вирус унес жизни 154 местных жителей, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Безопасность на рынках и рост заболеваемости: коронавирус на Ставрополье
- Врачи оказывают помощь каждому заболевшему. Но, несмотря на их усилия, вирус иногда оказывается сильнее. За день скончались трое пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Соболезную их родным, - написал глава Ставрополья.
За день COVID-19 диагностировали еще у 110 местных жителей. Количество больных выросло до 8109 человек. Отметим, однако, хорошую тенденцию - третий день подряд в регионе выписанных было больше, чем новых заболевших. Сейчас известно о 5377 случаях выздоровления.
- Ресурсов для борьбы с болезнью в крае по-прежнему достаточно. Но лучшим способом сохранить свое здоровье все так же остается профилактика. Будьте внимательны к соблюдению рекомендаций врачей и специалистов Роспотребнадзора, - уверен Владимиров.
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 30 июля
«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус [информация обновляется]
ИСТОЧНИК KP.RU