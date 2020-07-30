2020-07-30T08:29:05+03:00
Общество

На Ставрополье от коронавируса умерли еще 3 пациента

За семь дней в крае от COVID-19 скончались 17 человек: пять раз умирало по 3 пациента, один раз - ни одного
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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На Ставрополье зарегистрировали еще три смерти от коронавируса. За семь дней в крае от инфекции скончались 17 больных. Всего вирус унес жизни 154 местных жителей, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

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- Врачи оказывают помощь каждому заболевшему. Но, несмотря на их усилия, вирус иногда оказывается сильнее. За день скончались трое пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Соболезную их родным, - написал глава Ставрополья.

За день COVID-19 диагностировали еще у 110 местных жителей. Количество больных выросло до 8109 человек. Отметим, однако, хорошую тенденцию - третий день подряд в регионе выписанных было больше, чем новых заболевших. Сейчас известно о 5377 случаях выздоровления.

- Ресурсов для борьбы с болезнью в крае по-прежнему достаточно. Но лучшим способом сохранить свое здоровье все так же остается профилактика. Будьте внимательны к соблюдению рекомендаций врачей и специалистов Роспотребнадзора, - уверен Владимиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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