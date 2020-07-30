Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 30 июля
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 30 июля. Рассказываем актуальные данные о COVID-19 в каждой территории региона. Количество выздоровевших, заболевших и умерших - в статье "КП - Северный Кавказ". А также карта "активных" пациентов.
Карта обновляется. Данные на 29 июля.
Карта распространения. Данные на 29 июляФото: Антон ШАПОВАЛОВ
1. Ставрополь - 1375 случая, 831 выздоровевших, 43 смерти;
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2. Пятигорск - 656 случаев, 451 выздоровевший, 10 смертей;
3. Кисловодск - 466 случаев, 333 выздоровевших, четыре смерти;
4. Георгиевский округ - 404 случая, 293 выздоровевших, шесть смертей;
5. Нефтекумский район - 363 случая, 225 выздоровевших, 10 смертей;
6. Кочубеевский район - 330 случаев, 306 выздоровевших, семь смертей;
7. Минераловодский район - 329 случаев, 177 выздоровевших, 11 смертей;
8. Невинномысск - 308 случаев, 260 выздоровевших, пять смертей;
9. Ессентуки - 299 случаев, 256 выздоровевших, шесть смертей;
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10. Предгорный район - 289 случаев, 182 выздоровевших, три смерти;
11. Благодарненский район - 285 случаев, 191 выздоровевший, три смерти;
12. Буденновский район - 302 случая, 189 выздоровевших, пять смертей;
13. Шпаковский район - 272 случая, 120 выздоровевших, восемь смертей;
14. Левокумский район - 196 случаев, 135 выздоровевших, пять смертей;
15. Советский городской округ - 200 случаев, 172 выздоровевших, смертей нет;
16. Изобильненский район - 189 случаев, 23 выздоровевших, две смерти;
17. Ипатовский район - 174 случая, 116 выздоровевших, одна смерть;
18. Арзгирский район - 155 случаев, 118 выздоровевших, смертей нет.
19. Курской район - 168 случай, 47 выздоровевших, две смерти;
20. Степновский район - 144 случая, 88 выздоровевших, смертей нет.
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21. Петровский район - 158 случаев, 91 выздоровевший, три смерти;
22. Железноводск - 138 случаев, 47 выздоровевших, три смерти;
23. Туркменский район - 142 случая, 94 выздоровевших, две смерти;
24. Кировский район - 114 случаев, 99 выздоровевших, две смерти.
25. Новоселицкий район - 116 случаев, 104 выздоровевших, три смерти;
26. Труновский район - 84 случая, 72 выздоровевших, одна смерть;
27. Грачевский район - 92 случая, 42 выздоровевших, смертей нет;
28. Александровский район - 69 случаев, 52 выздоровевших, две смерти;
29. Апанасенковский район - 60 случаев, 36 выздоровевших, смертей нет;
30. Новоалександровский район - 51 случай, 33 выздоровевших, две смерти.
31. Андроповский район - 52 случая, 35 выздоровевших, две смерти.
32. Красногвардейский район - 33 случая, 25 выздоровевших, смертей нет;
33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По состоянию на 30 июля в Ставропольском крае выявили 7999 (+119) случаев инфицирования. Врачи вылечили 5254 (+147) пациентов, скончались - 151 (+3).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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