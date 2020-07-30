2020-07-30T10:34:14+03:00
Общество

Из-за всплеска коронавируса в Чечне ужесточают меры безопасности

Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: REUTERS
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Из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Чеченской Республике принято решение ужесточить меры безопасности. В первую очередь, речь идет о масочном режиме и соблюдении санитарных норм в общественных местах.

— У нас есть все, чтобы эффективно бороться с распространением болезни. Девять медучреждений перепрофилированы под лечение больных COVID-19, есть коечный запас, больницы и центры снабжены всеми необходимыми лекарствами и оборудованием, а врачи — средствами индивидуальной защиты. Вынужден констатировать, что из-за небольшого всплеска заболевания мы вновь ужесточили масочный режим, усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах, — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в «ВКонтакте».

Отметим, что официальная статистика Роспотребнадзора не демонстрирует существенных изменений в количестве заболевших чеченцев. 29 июля речь шла о 12 новых пациентах, 30 числа выявлено 16 зараженных. Общее количество жителей с диагностированным коронавирусом — одно из самых низких в стране — 2046 человек. Из них выздоровели 1357. Зафиксировано 32 смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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