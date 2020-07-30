2020-07-30T12:43:33+03:00
Происшествия

Силовики оцепили ингушский сад, где могли скрыться убийцы росгвардейца

"Сад-Гигант Ингушетия" оцеплен со всех въездов
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото с места убийстваФото с места убийства
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Сотрудники правоохранительны органов оцепили "Сад-Гигант Ингушетия" в Сунженском районе, где во вторник убили сотрудника Росгвардии Увайса Алиева. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Въезд в сад перекрыли с нескольких сторон. Проходят оперативно-розыскные мероприятия, сообщает агенство. Силовики ищут запрещенные предметы и места, где укрылись возможные нападавшие.

Напомним, 28 июля в 300 метрах от федеральной трассы "Кавказ", на окраине села Яндаре, неизвестные расстреляли 32-летнего росгвардейца, украли его табельное и скрылись. Отмечается, что с мужчиной была девушка, которая не пострадала - ее сразу увезли на допрос.

По факту убийства возбуждено дело по трем статьям: 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 222 (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и 226 (хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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