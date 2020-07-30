2020-07-30T15:49:14+03:00
Здоровье

Смертность на Ставрополье в 2020 году уменьшилась на 3,5 процента

Во время рабочей встречи министр здравоохранения рассказал о прививочной кампании в крае
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Смертность на Ставрополье в 2020 году снизилась на 3,5 процента. Пандемия не сильно повлияла на цифры, сообщил министр здравоохранения Владимир Колесников на встрече с губернатором Владимиром Владимировым.

Колесников рассказал о планах по развитию региональной медицины. Одним из ключевых вопросов стала кампания по вакцинации населения от гриппа и ОРВИ.

- Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, прививочная кампания должна пройти строго по графику. В прошлом году в крае прививку сделали примерно 1,2 миллиона человек. В этом году нужно достичь не меньшего результата. На это нас нацеливает глава государства, - сказал Колесников.

Фото со встречи: пресс-служба губернатора Ставрополья

Фото со встречи: пресс-служба губернатора Ставрополья

Массовая иммунизация на Ставрополье начнётся уже в сентябре.

"Радио Комсомольская правда" - все про вакцинацию от гриппа и ОРВИ.Видео: "Радио Комсомольская правда"

Министр также обсудил с губернатором реализацию национального проекта "Здравоохранение". Так, до 2025 года планируется отремонтировать здания и обновить оборудование 582 медицинских организаций края. На эти цели потратят 13,5 миллиарда рублей.

- Продолжается реализация программы развития скорой помощи и санавиации. В Ставрополе ведётся подготовка первой вертолётной площадки для санавиации. Всего к 2025 году будет подготовлено 15 таких площадок в разных территориях края, - передает слова Колесникова пресс-служба главы региона.

Владимиров попросил руководителя краевого Минздрава решать вопрос с кадровым обеспечением поликлиник и больниц. Колесников сообщил, что в 2020 году из 285 абитуриентов, поступающих на медицинские специальности по целевому направлению - 230 из Ставропольского края. По окончанию вуза они отправятся в медучреждения, которые оплатили им учебу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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