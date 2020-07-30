Стало известно, в каком городе Ставрополья чаще всего уничтожают чужое имущество

30 Июль 2020 2020-07-30T14:25:30+03:00

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На Ставрополье выяснили, в каких городах чаще всего уничтожали чужое имущество за первое полугодие 2020 года. В рейтинг попали два города и один округ. На первом месте оказался Ставрополь. Об этом "КП - Северный Кавказ" рассказали в пресс-службе главного управления МВД по СК.

В краевой столице зафиксировали 22 факта уничтожения или повреждения имущества. Второе место занял Пятигорск (девять случаев), а третье - Георгиевский городской округ (шесть).

Отметим, что рейтинг уличной преступности возглавил Ставрополь, где насчитали больше 700 фактов. В городе зафиксировали 209 уличных краж, 28 грабежей и 22 факта уничтожения чужого имущества. Далее идет Пятигорск (около 300 случаев), Невинномысск и Георгиевский городской округ (около 200).

В МВД по Ставрополью отметили, что преступность в целом за время пандемии уменьшилась.

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Названы города Ставрополья, где чаще грабят на улице

В целом за время пандемии число уличных преступлений значительно сократилось (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU