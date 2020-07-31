В Северной Осетии намерены возродить альпинистский туризм

31 Июль 2020 2020-07-31T10:40:55+03:00

Северная Осетия всегда была привлекательной для альпинистов, мечтающих о покорении Казбека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На очередном заседании Проектного офиса одним из основных в повестке дня был вопрос развития альпинистского туризма в Северной Осетии, которая в советские времена привлекала многих любителей скалолазания из разных уголков большой страны и зарубежья, мечтающих о покорении Казбека.

Вячеслав Битаров назвал это направление туризма крайне важным и перспективным. Но сегодня в республике, к сожалению, практически нет инфраструктуры альплагерей, и туристы предпочитают останавливаться в Грузии - со стороны южного склона Казбека или едут в Приэльбрусье, в соседнюю Кабардино-Балкарию.

- Необходимо приводить в порядок горные дороги, благоустраивать термальные лечебные источники по пути восхождения, строить альплагеря и гостиницы, грузовую канатную дорогу, оборудовать пост спасателей. И, что очень важно, готовить новые кадры - в республике практически не осталось профессиональных альпинистов, - отметил приглашенный на заседание гид по альпинизму Анатолий Абисалов.

Способствовать развитию альпинизма, по его словам, могло бы и создание баз для скалолазания, где могли бы проходить тренировочные мероприятия для новичков.

- Проблема важная и давно назревшая. Альпинизм - то направление, которое может привлечь в республику как российского, так и иностранного туриста. Поэтому необходимо в ближайшее время разработать целевую программу по развитию этой отрасли и включить туда не только маршруты на Казбек, но и другие горные направления - Цейское, Дигорское ущелья, где также есть потенциал. Мы будем поддерживать эту программу, - сказал Вячеслав Битаров.

На заседании также говорили о возможности участия Северной Осетии в новой федеральной программе вовлечения частных медицинских организаций в оказании медико-социальных услуг для лиц старше 65 лет.

Кроме того, речь шла о программе долгосрочного сотрудничества «Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия - Алания» и об организации полноценного учебного процесса воспитанников детской футбольной академии.

ИСТОЧНИК KP.RU