На Ставрополье откроются фитнес-центры и спортшколы

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:33:43+03:00

На Ставрополье открываются фитнес-центры и спортшколы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На Ставрополье откроются фитнес-центры и спортивные школы. Работать они будут лишь на 25%. Распоряжение подписано губернатором Владимиром Владимировым.

Распоряжение об очередном послаблении режима самоизоляции в крае опубликовано на официальном портале правовой информации региона.

Ограничения в работе спортивных учреждений все-таки будут. Максимальная загрузка спортзалов составит 25% от общего числа посетителей. Кроме того, нужно будет строжайше соблюдать рекомендации по профилактике коронавируса.

Исключением станут только бассейны, в которых на данный момент соблюдение подобных норм невозможно.

Напомним, что 30 июля были введены очередные послабления. Так, на Ставрополье открылись для посещения многофункциональные центры. Однако попасть туда возможно только по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU