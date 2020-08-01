В Дагестане арестовали главу района, подозреваемого в махинациях на 200 млн

1 Авг. 2020 2020-08-01T16:45:55+03:00

Исполняющий обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуад Шахиев задержан по подозрению в создании ОПГ. Фото: пресс-служба администрации района

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Советский райсуд Махачкалы арестовал и.о. главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в махинациях на 200 млн рублей. По версии следствия, чиновник создал ОПГ для торговли землей.

— По ходатайству следователя Фуаду Шихиеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 30 сентября, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что преступная группировка занималась хищением и продажей государственных земель. Земля объявлялась ничейной после подделки документов. Всего было распродано порядка 500 участков.

Следственный комитет заявил, что стоимость проданной земли примерно равна 38 млн рублей по кадастровой стоимости и порядка 200 млн по рыночным ценам. Против чиновника и его подельников возбуждены дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

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Бизнес-империя по торговле землей: глава района Дагестана продал недвижимость на сотни миллионов

Спецназ и следователи задержали исполняющего обязанности главы Дербенского района Дагестана Фуада Шихиева. Его подозревают в создании ОПГ. Чиновник сколотил бизнес-империю по торговле земельными участками — территории похищались и перепродавались. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU