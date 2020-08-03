На Ставрополье в ДТП с грузовиком погибли два человека
Инцидент произошел 2 августа, около 20:40, на автодороге «Кавказ» в Кочубеевском районе. Водитель автомобиля «Лада Приора» не выдержал безопасной дистанции до встречного грузовика и врезался в него.
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От полученных травм скончались 22-летний пассажир, житель соседнего региона и 24-летняя пассажирка, жительница Пятигорска. 26-летнего водителя, жителя соседнего региона доставили в реанимацию.
Врачи борются за его жизнь. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU