2020-08-03T09:17:25+03:00
Происшествия

На Ставрополье в ДТП с грузовиком погибли два человека

Еще одного пассажира доставили в реанимацию. Врачи борются за его жизнь
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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Инцидент произошел 2 августа, около 20:40, на автодороге «Кавказ» в Кочубеевском районе. Водитель автомобиля «Лада Приора» не выдержал безопасной дистанции до встречного грузовика и врезался в него.

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От полученных травм скончались 22-летний пассажир, житель соседнего региона и 24-летняя пассажирка, жительница Пятигорска. 26-летнего водителя, жителя соседнего региона доставили в реанимацию.

Врачи борются за его жизнь. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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