В Ставрополе за полгода произошло 69 ДТП
70 жителей краевого центра получили в аварии травмы за первое полугодие. Поездка оказалась смертельной для двух участников дорожно-транспортного происшествия. Всего за полгода в Ставрополе зарегистрировано 69 аварий.
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Специалисты считают, что действенная мера профилактики травматизма людей на дорогах – использование светоотражающих элементов.
Напомним, что они могут быть в виде лент, термонаклеек, подвесных элементов, брелоков, значков и браслетов.
Тем временем, 3 августа, около 05:00, в Шпаковском районе произошла смертельная авария. Водитель «ВАЗ-2110» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги, машина перевернулась.
В результате ДТП 41-летний водитель, житель Грачевского района, скончался на месте ДТП до приезда медиков.
У погибшего произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU