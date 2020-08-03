2020-08-03T09:56:24+03:00
Происшествия

В Ставрополе за полгода произошло 69 ДТП

По мнению специалистов, действенная мера профилактики травматизма людей на дорогах – использование светоотражающих элементов
Ася АСРЯН@asya1693
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Важно помнить: чем больше количество и площадь светоотражающих элементов, тем заметнее пешеход для водителяВажно помнить: чем больше количество и площадь светоотражающих элементов, тем заметнее пешеход для водителяФото: "КП" Архив
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70 жителей краевого центра получили в аварии травмы за первое полугодие. Поездка оказалась смертельной для двух участников дорожно-транспортного происшествия. Всего за полгода в Ставрополе зарегистрировано 69 аварий.

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Специалисты считают, что действенная мера профилактики травматизма людей на дорогах – использование светоотражающих элементов.

Напомним, что они могут быть в виде лент, термонаклеек, подвесных элементов, брелоков, значков и браслетов.

Тем временем, 3 августа, около 05:00, в Шпаковском районе произошла смертельная авария. Водитель «ВАЗ-2110» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги, машина перевернулась.

В результате ДТП 41-летний водитель, житель Грачевского района, скончался на месте ДТП до приезда медиков.

У погибшего произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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