2020-08-03T10:59:15+03:00
Общество

На Ставрополье 3 августа ожидаются дождь, град и шквалистый ветер

Жителей региона просят не оставлять машины под деревьями и незакрепленными конструкциями
Ася АСРЯН@asya1693
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Также 3 августа на востоке Ставрополья ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, в других районах края — высокая пожароопасность 4 классаТакже 3 августа на востоке Ставрополья ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, в других районах края — высокая пожароопасность 4 классаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае 3 августа прогнозируются сильный дождь, град и шквалистый ветер. Жителей региона просят не оставлять машины под деревьями и незакрепленными конструкциями.

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Напомним, что погода испортилась еще на прошлых выходных: 1, 2 августа. Экстренное предупреждение действует и сегодня, 3 августа.

Также 3 августа на востоке Ставрополья ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, в других районах края — высокая пожароопасность 4 класса.

Риск возникновения пожаров сопровождается атмосферной засухой в восточных районах края и почвенной засухой в центральных и северо-западных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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