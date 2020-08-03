На Ставрополье 3 августа ожидаются дождь, град и шквалистый ветер

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:59:15+03:00

Также 3 августа на востоке Ставрополья ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, в других районах края — высокая пожароопасность 4 класса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей региона просят не оставлять машины под деревьями и незакрепленными конструкциями

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В Ставропольском крае 3 августа прогнозируются сильный дождь, град и шквалистый ветер. Жителей региона просят не оставлять машины под деревьями и незакрепленными конструкциями.

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Напомним, что погода испортилась еще на прошлых выходных: 1, 2 августа. Экстренное предупреждение действует и сегодня, 3 августа.

Также 3 августа на востоке Ставрополья ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, в других районах края — высокая пожароопасность 4 класса.

Риск возникновения пожаров сопровождается атмосферной засухой в восточных районах края и почвенной засухой в центральных и северо-западных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU