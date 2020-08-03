На Ставрополье проверили условия проживания детей-сирот
На Ставрополье проводят ежегодный мониторинг состояния спецжилфонда, предоставленного детям-сиротам по договорам спецнайма.
На контроле - условия их проживания и состояние жилых помещений. В этом году запланировано осмотреть более 2000 квартир, 1714 из них уже проинспектировано.
По результатам проведенного мониторинга направлены 34 претензии застройщикам для устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств.
Есть вопросы и к нанимателям, а также к управляющим организациям. Часть из них урегулирована в рамках досудебного разбирательства, по другим - минимуществом края поданы исковые требования в суд. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства Ставрополья.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске появились новые бесплатные уборные для туристов. Ещё две современные модульные уборные установят на Бювете-Книге и на Курортном озере в районе спортивного сектора.
ИСТОЧНИК KP.RU