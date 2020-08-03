На Ставрополье проверили условия проживания детей-сирот

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:47:56+03:00

В этом году запланировано осмотреть более 2000 квартир, 1714 из них уже проинспектировано

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На Ставрополье проводят ежегодный мониторинг состояния спецжилфонда, предоставленного детям-сиротам по договорам спецнайма.

На контроле - условия их проживания и состояние жилых помещений. В этом году запланировано осмотреть более 2000 квартир, 1714 из них уже проинспектировано.

По результатам проведенного мониторинга направлены 34 претензии застройщикам для устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств.

Есть вопросы и к нанимателям, а также к управляющим организациям. Часть из них урегулирована в рамках досудебного разбирательства, по другим - минимуществом края поданы исковые требования в суд. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске появились новые бесплатные уборные для туристов. Ещё две современные модульные уборные установят на Бювете-Книге и на Курортном озере в районе спортивного сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU