В ставропольском селе защищают дома от паводка

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:12:18+03:00

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В селе Донская Балка Петровского горокруга Ставрополья полным ходом идет расчистка русла реки Татарки.

После этого там начнется строительство водопроводящего лотка протяжённостью 930 метров. Это гидротехническое сооружение, которое поможет уберечь дома селян от затопления в период затяжных дождей.

После подтоплений близлежащих к реке домов было принято решение о расчистке русла и строительстве бетонной конструкции с дренажной системой для отвода грунтовых вод.

На первом этапе затрачено 43 млн рублей на земляные работы. Для реализации второго этапа проекта были привлечены средства в том же объеме. Завершение работ запланировано на конец декабря 2020 года.

На сегодняшний день подрядчик проводит отвод русла реки от зоны строительства лотка.

Берегоукрепительные мероприятия в селе Донская Балка проводятся в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды». В 2020 году запланировано выполнение 22 мероприятий на общую сумму более 747 млн рублей, из которых около 152 млн – средства краевого бюджета.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе обсуждались вопросы улучшения водоснабжения в населенных пунктах. Губернатор сообщил, что некоторые запасы подземных вод можно использовать для снабжения сел, у которых есть сложности с получением ресурса.

ИСТОЧНИК KP.RU