В Северной Осетии планируют открыть 4 коворкинг-площадки

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:53:35+03:00

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Во Владикавказе, Моздокском, Алагирском и Ирафском районах в 2021 году планируется открыть коворкинг-площадки. Образовательные центры появятся в рамках реализации госпрограммы развития молодежи на территории РСО - Алания. Об этом стало известно во время рабочей встречи главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с председателем Комитета по делам молодежи Русланом Джусоевым. В разговоре также приняла участие зампред правительства Ирина Азимова.

Как отметил главы республики, государственная программа развития молодежи должна включать в себя, прежде всего, содействовать занятости молодежи.

- Программа должна предоставить благоприятные условия, позволяющие молодым людям полностью раскрыть свой потенциал, активно участвовать в жизни общества, внося значимый вклад не только в свое собственное развитие, но и в укрепление благополучия республики. И в этом смысле, программа, над которой мы работаем, должна стать действенным, реальным и практичным руководством для всех участников молодежного сектора, - отметил Вячеслав Битаров.

Подпрограмма «Развитие экономической активности молодежи» состоит из 25 основных мероприятий, направленных поддержку молодежного предпринимательства в регионе.

- Прежде всего мы акцентируем внимание на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям, затем на обучении основам предпринимательства и ремёсел в различных областях деятельности, предусмотрено проведение регионального конкурса, а также оказание финансовой поддержки молодым предпринимателям. Совместно работая в коворкинг-пространстве, ребята будут генерировать и реализовывать свои идеи,- сообщил Руслан Джусоев.

Важное направление, по словам Ирины Азимовой, - вовлечение молодежи в инновационное и научно-техническое творчество. Целевая аудитория программы - школьники и обучающиеся в ссузах, магистры, аспиранты, молодые ученые и преподаватели. Вячеслав Битаров подчеркнул, что в полной мере готов оказать поддержку рабочей группе, чтобы обеспечить сохранение и развитие уже существующих позитивных изменений.

- Мы готовы оказать содействие конкретным предложениям, предоставить все необходимые ресурсы для реализации национальной молодежной стратегии. Уверен, каждый молодой человек найдет свое призвание, а программа над которой мы продолжаем работать, будет ему в помощь, - заключил Вячеслав Битаров.

Стороны также обсудили вопросы участия республики в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» с 10 по 26 августа. В этом году он впервые пройдет в онлайн-режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU