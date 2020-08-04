На Ставрополье прибыл полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства Юрий Трутнев приехал в Ставропольский край. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Известно, что Трутнев посещает наш край в рамках рабочего турне по Северному Кавказу.
Так, 4 августа он в сопровождении губернатора Владимир Владимирова побывает на предприятии по розливу минеральной воды и на объектах курортной инфраструктуры Кавминвод.
В основной части визита Трутнев проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Кавказских Минеральных Вод.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 4 августа провели заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Там говорили и о подготовке к новому учебному году.
Так, все школы региона к 20 августа должны быть готовы к безопасному приёму учащихся.
— Необходимо сделать всё, чтобы школы края были готовы к безопасному приёму детей и учебный год начался традиционно — с торжественной школьной линейки и первого звонка на урок, — подчеркнул губернатор края Владимир Владимиров.
ИСТОЧНИК KP.RU