2020-08-04T12:52:31+03:00
Общество

На Ставрополье прибыл полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

Он посещает наш край в рамках рабочего турне по Северному Кавказу
Руслан АПОЛЛОНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заместитель председателя правительства Юрий Трутнев приехал в Ставропольский край. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Известно, что Трутнев посещает наш край в рамках рабочего турне по Северному Кавказу.

Так, 4 августа он в сопровождении губернатора Владимир Владимирова побывает на предприятии по розливу минеральной воды и на объектах курортной инфраструктуры Кавминвод.

В основной части визита Трутнев проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Кавказских Минеральных Вод.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 4 августа провели заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Там говорили и о подготовке к новому учебному году.

Так, все школы региона к 20 августа должны быть готовы к безопасному приёму учащихся.

— Необходимо сделать всё, чтобы школы края были готовы к безопасному приёму детей и учебный год начался традиционно — с торжественной школьной линейки и первого звонка на урок, — подчеркнул губернатор края Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банки Ставрополья снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15 %
Ставропольчанка создала избушку добрых вестей
В Пятигорске устроят Эммануэлевский бал
Дорогу из аэропорта Минеральных вод в Кисловодск расширят до четырех полос
В Железноводске появилась система навигации в стиле Средневековья
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
В Пятигорске трамвай сошел с рельсов и врезался в иномарку
На Ставрополье горе-мать наказана за попытку продать новорожденную дочь
На Ставрополье телефонные мошенники выманили у россиян полтора миллиона рублей
На Ставрополье создадут предприятие по производству колбас и деликатесов из мяса индейки
На Ставрополье прибыл полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
В Ставрополе пьяный пассажир выпал из автобуса
В Северной Осетии планируют открыть 4 коворкинг-площадки
В Ставрополе начался фестиваль цветников
В Ставрополе пьяный водитель въехал на газон и сбил чужие автомобили
На Ставрополье все школы к 20 августа должны быть готовы к безопасному приёму детей
В ставропольском селе защищают дома от паводка
Каждый десятый житель Ставрополья прошел тестирование на коронавирус
На Ставрополье пьяный водитель 7 раз пытался обмануть алкотестер
В Пятигорске День города будут праздновать три дня
Житель Ставрополья связал ноги и руки другу и задушил его
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 98 человек
Ставропольские аграрии готовятся к осеннему севу
УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для инвестиционных вкладов