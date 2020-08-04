На Ставрополье прибыл полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:52:31+03:00

Он посещает наш край в рамках рабочего турне по Северному Кавказу

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Заместитель председателя правительства Юрий Трутнев приехал в Ставропольский край. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Известно, что Трутнев посещает наш край в рамках рабочего турне по Северному Кавказу.

Так, 4 августа он в сопровождении губернатора Владимир Владимирова побывает на предприятии по розливу минеральной воды и на объектах курортной инфраструктуры Кавминвод.

В основной части визита Трутнев проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Кавказских Минеральных Вод.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 4 августа провели заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Там говорили и о подготовке к новому учебному году.

Так, все школы региона к 20 августа должны быть готовы к безопасному приёму учащихся.

— Необходимо сделать всё, чтобы школы края были готовы к безопасному приёму детей и учебный год начался традиционно — с торжественной школьной линейки и первого звонка на урок, — подчеркнул губернатор края Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU