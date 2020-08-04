2020-08-04T13:52:47+03:00
Происшествия

На Ставрополье телефонные мошенники выманили у россиян полтора миллиона рублей

Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сообщали о незаконном списании денег или блокировке банковских карт [видео]
Ася АСРЯН@asya1693
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Введенные в заблуждение люди, перечисляли определенные суммы якобы на счет резервной ячейкиВведенные в заблуждение люди, перечисляли определенные суммы якобы на счет резервной ячейкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ставропольском крае завели уголовное дело на телефонных мошенников. Им удалось обмануть жителей России на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники пресекли преступную группировку еще прошлой весной. Выяснилось, что двое злоумышленников создали банду, куда вовлекли не менее десяти человек.

Хитрые мошенники звонили жителям различных регионов России, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сообщали о незаконном списании денег или блокировке банковских карт.

Введенные в заблуждение доверчивые люди, перечисляли определенные суммы якобы на счет резервной ячейки.

Телефонные мошенники выманили у россиян полтора миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что восемь жителей Ставропольского края и Дагестана стали фигурантами уголовных дел за дачу взяток.

Так, злоумышленники с 2015 по 2018 годы через посредников передавали деньги экс-руководителю филиала учреждения «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю». За это их на бумаге признавали инвалидами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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