В Железноводске появилась система навигации в стиле Средневековья

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:35:16+03:00

Такой формат навигации поможет жителям и гостям курорта выбирать себе занятие по душе и ничего не упустить

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На Курортном озере в Железноводске появилась туристическая навигация в стиле Средневековья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Стенды, выполненные из дерева, с картой водоема установлены по всему периметру набережной. По словам градоначальника Евгения Моисеева, такой формат навигации поможет жителям и гостям курорта выбирать себе занятие по душе и ничего не упустить.

Скоро к стендам добавятся деревянные навигационные столбы с указателями курортных направлений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кисловодске питьевой бювет «Народный источник» возобновил работу после капитального ремонта.

Напомним, что бювет располагается слева от южного входа в галерею, со стороны фонтана «Лягушки», и рассчитан на тех, кто оказался в парке в момент, когда на технические перерывы закрыта Нарзанная галерея.

Гостям парка доступны все три вида нарзана: общий, сульфатный и доломитный.

ИСТОЧНИК KP.RU