В Пятигорске устроят Эммануэлевский бал

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:10:31+03:00

В Пятигорске 11 сентября устроят Эммануэлевский бал в честь открытия одноимённого парка. В нем недавно прошла реконструкция Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В одноименном парке обновили 2,5 километра терренкуров, поставили новые скамейки и урны

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В Пятигорске 11 сентября устроят Эммануэлевский бал в честь открытия одноимённого парка. В нем недавно прошла реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Там же и добавили, что этот бал станет новой ежегодной традицией.

Кстати, в парке обновили 2,5 километра терренкуров, поставили новые скамейки и урны. Кроме того, привели в порядок Чертов мост и трамвайные рельсы по пути следования первого трамвая.

Также на территории общественного пространства установили скульптуры героев лермонтовских произведений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что осенью 2021 года завершат реконструкцию дороги Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск.

Известно, что трассу расширят до четырех полос, построят многоуровневые развязки, подпорные стенки, а также установят ограждения, акустические экраны для защиты от шума.

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ИСТОЧНИК KP.RU