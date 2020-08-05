В Ставрополе 5 августа на нескольких улицах отключат воду

5 Авг. 2020 2020-08-04T22:35:45+03:00

МУП «Водоканал» обеспечит подвоз воды для абонентов. Оставить заявку можно по телефону:13-40 Фото: архив "КП"

МУП «Водоканал» обеспечит подвоз воды для абонентов. Оставить заявку можно по телефону:13-40

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В Ставрополе 5 августа на участках улиц Вокзальной и Коломийцева будут ремонтировать водопроводную сеть. Из-за этого сразу в нескольких многоэтажках и организациях с 08:30 до 17:00.не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Водоканала.

Там же и добавили, что в Октябрьском районе в зоне ограничений окажется улица Коломийцева от проспекта Кулакова до Коломийцева, 74.

МУП «Водоканал» обеспечит подвоз воды для абонентов. Оставить заявку можно по телефону:13-40.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в селе Донская Балка Петровского горокруга Ставрополья полным ходом идет расчистка русла реки Татарки.

После этого там начнется строительство водопроводящего лотка протяжённостью 930 метров. Это гидротехническое сооружение, которое поможет уберечь дома селян от затопления в период затяжных дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU