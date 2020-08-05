Ставропольчанка выстрелила в соседа из-за громкой музыки
Инцидент произошел в селе Птичье Изобильненского района. Местный житель громко слушал музыку, разговаривал и смеялся. Такое поведение разозлило 42-летнюю соседку мужчины.
Сначала она сделала несколько замечаний односельчанину. Однако, они оказались безуспешными.
Когда слова закончились, в ход пошла пневматическая винтовка. Разъяренная женщина выстрелила в спину соседу.
Мужчина получил травмы, повлекшие легкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Против жительницы Изобильненского района возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
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ИСТОЧНИК KP.RU