В ГИБДД рассказали, почему ставропольцы стали массово менять автомобильные номера

Фото: пресс-служба УГИБДД

В РФ с 4 августа 2020 года изменился государственный стандарт автомобильных и мотоциклетных номеров. Из-за этого в управлении ГИБДД по Ставрополью образовались очереди из желающих поменять регистрационные знаки.

Итак, напомним, что изменения касаются в основном машин с нестандартными креплениями государственных номеров, а также мотоциклов — размер номерного знака стал меньше.

Такие номера присваиваются Госавтоинспекцией, а сам знак изготавливается уполномоченными организациями.

Из-за этого в регионе увеличилось количество желающих поменять номера. Тем временем график приема в подразделениях РЭО изменен. При строгом соблюдении мер безопасности будут принимать максимальное количество горожан.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье возобновили оказание услуг по искусственному оплодотворению в прежнем объеме. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

До введения строгих ограничений из-за коронавируса в нашем регионе с начала года успели провести 346 процедур экстракорпорального оплодотворения и криопереноса.