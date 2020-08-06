В Дагестане за незаконное выделение земли задержан ещё один глава района

Курбан Курбанов. ФОто: пресс-служба администрации Дербентского района

В Дагестане задержан ещё один глава Дербентского района. Речь идет о предшественнике арестованного Фуада Шихиева — Курбане Курбанове, возглавлявшем муниципалитет с 1988 до 2014 годы.

В доме бывшего чиновника прошли обыски, его самого задержали силовики. По сведениям источников в правоохранительных структурах, Курбанов может быть замешан в незаконном выделении земельных участков, как и его преемник.

— Курбанов задержан и доставлен на допрос в Махачкалу. Все оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о незаконном выделении земли, — сообщил собеседник «КП».

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Отметим, что по данным следствия преемник Курбанова Шихиев незаконно продал государственной земли на 200 миллионов рублей. Чиновник организовал целую преступную группу, которая подделывала документы и продавала госсобственность. Всего было продано порядка 500 участков.

В рамках расследования под стражу, помимо Шихиева заключены ещё восемт фигурантов дела. Среди них главы двух сел — Вячеслав Магарамов и Несими Мирзоев.

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